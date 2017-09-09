〈北部〉松樹門湧泉整治 水利會逆轉點頭

2017-09-09

冬山公所：最快下個月發包

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所編列經費整治松樹門湧泉，但主管單位農田水利會憂心安全問題，原持反對立場，引發地方人士不滿，水利會長許南山被譏為「宜蘭土皇帝」，經過協調，水利會態度軟化已點頭答應；冬山鄉公所表示，最快下個月發包。

松樹門湧泉位於冬山鄉鹿埔村，水質清澈豐沛，終年不枯，冬山鄉公所爭取交通部觀光局補助，編列九百萬元整治經費，計畫提出後，被水利會以「湧泉是灌溉使用，非遊憩用地，若做親水設施，恐引發安全疑慮」為由打槍，地方居民氣急敗壞，曾揚言率眾赴水利會抗爭。

水利會說「誤會」 設計已釋疑

消息披露後，水利會釋出善意，邀集縣府工務處、冬山鄉公所召開協調會，最終決議，待鄉公所把水利會疑慮部分變更設計，全案應可順利通過；許南山澄清說，整起事件是場「誤會」，水利會針對公所提出的設計存有疑慮，才回覆「礙難辦理」，並非反對湧泉整治工程。

許南山說，經充分溝通，他發現鄉公所立場與水利會沒有牴觸，雙方請來設計單位釋疑，促成紛爭圓滿落幕；冬山鄉長謝燦輝回應，鄉公所會按照水利會意見修正施工計畫，希望打造成優質親水空間，收到水利會行文，便啟動施工。

冬山鄉公所現行規劃，將在松樹門湧泉增設涼亭、環池步道、水車意象、綠美化，不過，有居民憂心，完工後若湧入大批遊客，當地停車空間不敷使用，水質也會受到影響，鄉公所解釋，停車問題已擬訂配套措施，至於水質方面，因湧泉是以親水為主，不建議遊客戲水。