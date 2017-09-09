〈北部〉苗栗文資審議 歷史建築再添兩處

2017-09-09

南庄南江村福德祠、原臺灣省糧食局後龍一號糧倉

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣已有四十處歷史建築，苗栗縣政府辦理今年第二次有形文化資產審議，再增加登錄「南庄南江村福德祠」與「原臺灣省糧食局後龍一號糧倉」兩處。文化觀光局長林彥甫表示，後龍一號糧倉建築本體保存完整，待日後修復完成後，將與後龍鎮公所協議，由在地團體進駐活化，可望成為地方的文化新亮點。

南江村福德祠建於日治時期昭和七年（民國廿一年）。整體形制完整，背倚香樟樹，前有天神位、左側金紙爐等均保存完整，且地區祭祀管理者勤於清理，整體現況良好，仍有當地居民祭祀。

後龍一號糧倉為早年台灣省政府糧食局於民國四十五年興建，作為農糧儲存使用。倉庫主體外為加強磚牆，內為木板條灰泥牆，頂部為木桁架石棉瓦屋頂，牆下方氣窗，內木百葉，外磚砌窗櫺形式特殊。

審議委員認為，南江村福德祠材料取自附近砂岩，細心打造具地方特色，祠正立面石雕腰華版、竹節窗、門楹聯、窗額，窗台版有文字鐫刻，題材具民間藝術特色，決議同意登錄為歷史建築。

後龍一號糧倉部分，審議委員認為，見證台灣糧食管理之歷史歷程，典型糧倉保存完整，牆構造、上下窗均有目的功能，外廊雖已改造，但原木構樑支承牛腿保存良好，具保存價值，為光復初期糧倉政策重要建築，也決議同意登錄。