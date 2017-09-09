〈北部〉竹市首家 失智共照中心揭牌

2017-09-09

台大新竹分院串聯醫療與長照

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市第一家失智共同照護中心昨天揭牌，將串聯失智者的醫療及長期照顧服務，市長林智堅表示，未來會在東區、北區、香山區各設立服務據點，提供失智診斷、治療、照顧一條龍服務。

台大醫院新竹分院院長洪冠予說，院方繼去年設置長照二．○ B級複合型中心後，今年積極向衛福部爭取失智共同照護中心計畫，在五十八個申請單位中脫穎而出。

洪冠予說，失智共同照護中心整合神經、復健、老年、家醫、牙科、護理、藥學、營養、社工等各專業領域，將失智照顧從社區發現個案、轉介就診、社區支援、急性處理到末期照顧，透過診斷流程與資源整合，讓個案及家屬快速完成確診，獲得相關照護資源。

B級複合型中心將服務範圍擴大至年輕型失智症患者，提供衰弱個案篩檢及延緩失能與共餐服務。

林智堅說，過去新竹市長照中心人力不足，業務分散，今年四月成立「長照科」，從制度面整合，提升個案管理與轉介，推動各類照顧服務方案。新竹市約有一千五百七十三名失智人口，未來長照中心將和失智共同照護中心合作，讓患者及家屬能就近找到服務資源。

昨天有家屬分享經驗說，患者十年前記憶力下降，常搞不清日期與時間，後來逐漸出現幻覺，情緒起伏很大，讓照顧者心力交瘁。所幸透過台大新竹分院樂智課程及運動班，已明顯改善。