2017-09-09

〔記者周敏鴻/龜山報導〕法國籍男子Radford昨天背著大背包、拿著寫有「台南」的小看板,走進龜山警分局迴龍派出所向警方求助,原來他想要去台南參加世界退休軍人協會舉辦的活動,希望能一路搭便車南下。

值班警員林怡萱以流利的英文與Radford對談,得知他的狀況後熱心協助寫下「我想去南部,可以搭個便車嗎?謝謝!」的字樣,讓他能夠方便攔到便車抵達台南,Radford開心地繼續他的台灣之旅,也不忘稱讚林怡萱「You are more lovely than France police.」(你比法國警察友善。)