〈北部〉NIKE台灣首座物流中心 大園開幕

2017-09-09

〔記者謝武雄／大園報導〕港商台灣利豐物流公司NIKE暨水源物流中心昨天揭幕，水源物流中心占地三千四百坪，未來將提供NIKE物流相關業務；市長鄭文燦致詞時說，NIKE與台灣利豐合作建置物流中心，這是NIKE在台灣的第一家物流中心，也是台灣利豐在台灣的第七家現代化物流中心，可以說是「強強相加」的組合。

台灣利豐公司表示，公司進入台灣將近三十年，從台北市長春路的第一家物流中心開始，如今水源物流中心已是第七家；以往NIKE僅委託台灣利豐負責倉庫業務，但物流部分還是由NIKE自行負責，未來，NIKE物流將全部委託台灣利豐處理，台灣利豐水源物流中心至少提撥一半場地、人力，專門從事NIKE物流業務，從進口貨物到庫存、運輸、倉儲到發貨給經銷商、門市，都會由水源物流中心負責。

鄭文燦說，NIKE品牌深受台灣消費者喜歡，而桃園是台灣物流業的基地，NIKE與台灣利豐選擇在大園區合作，興建現代化的物流中心，是非常正確的選擇，市府也會積極推動智慧物流，給物流發展最大的支持，也帶動台灣的競爭力。

鄭文燦指出，桃園有機場、鄰近台北港，深具交通優勢，目前有約一千八百家物流業，是台灣物流業的基地，NIKE與台灣利豐物流合作建置現代化物流中心，可以說是「強強相加」的組合。