〈北部〉市民卡發行兩週年 使用人次破億

2017-09-09

已達85萬張 推3波優惠活動

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一卡在手，全台通用！桃園市民卡推出兩週年，發卡量已達八十五萬張，總計開通二十七項功能、超過八百家特約商店，截至今年八月止使用次數已突破一億人次；市府研考會主委詹賀舜表示，市民卡辦卡人數持續提升，預計明年可突破百萬張，並領先全國與萊爾富超商合作提供專屬優惠，為慶祝發卡兩週年也將推出三波「美食享樂趣」、「觀光工廠趴趴GO」、「好事成雙，兩人同行」優惠活動。

副市長王明德說，市民卡以能「多卡合一、一卡多用」為目標，提供市民便利、智慧的服務，也在日前的美國智慧展引起多國關注，除了結合交通、小額消費、圖書借閱等功能，今年八月也開通零至六歲寶寶健康查詢服務。

此外，市民卡除可在桃園的商家使用，也與全台多家連鎖企業合作，包含王品牛排、肯德基等餐飲品牌，只要憑市民卡皆可在全台合作餐廳享有優惠。市民卡也與擁有一千兩百五十家門市的萊爾富合作推出購物優惠，例如：即日起至十一月卅日，早餐組合三十五元起、拿鐵七折、特定商品五折起，另，九月廿七日至十月三日止，大杯冰美式咖啡買一送一。

研考會表示，慶祝發卡兩週年將推出三波優惠活動，首波「美食享樂趣」即日起至十月卅日止，每日登入市民卡APP，就有機會抽中肯德基買一送一、必勝客買一送二等優惠券，憑市民卡到特約商店可享折扣、買一送一、餐點升級等多重優惠；第二波「觀光工廠趴趴GO」即日起至九月卅日止，至郭元益糕餅博物館、白木屋品牌探索館等合作觀光工廠，出示市民卡並過卡即可兌換鳳梨酥、馬卡龍等限量小禮；第三波「好事成雙，兩人同行」，即日起至十月卅日止，每日登入APP就有機會獲得雙人電影套票、南方莊園渡假飯店豪華客房住宿券等。

資訊中心主任閻俊如說，凡設籍桃園的市民欲申辦市民卡，只要攜帶身分證至區公所、圖書館或網路即可免費申辦，在桃園就學的學子若非設籍桃園，提供在學證明也可辦理，詳細優惠內容可下載「桃園市民卡APP」或至「桃園市市民卡」網站查詢。