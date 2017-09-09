〈北部〉新南向搶客 花蓮力推直航新加坡

2017-09-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕政府推動新南向政策拚觀光，花蓮繼開闢直飛「香港」、「曼谷」等航班後，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，利用與新加坡駐台北商務辦事處副代表邱俊育的會面機會，提出循「花蓮─香港」模式再闢新加坡直航的可能性；邱俊育允諾將參考包機補貼等獎助辦法後，強化花蓮與新加坡的各項合作。

邱俊育強調，台灣對新加坡觀光客極具吸引力，新加坡與台灣在政治、軍事、經濟及文化交流上，歷年均有密切往來，近期新加坡來台旅遊人數也持續成長，自二○一一年廿多萬人激增到二○一六年的四十多萬人，台灣已是新加坡民眾的觀光勝地。

交通部觀光局統計今年一至五月新加坡來台旅客人數，累計共達十五萬八千五百四十七人次，較去年同期成長九．三三％；許傳盛在與邱俊育會面時，更以「花蓮─香港」航線的開設為例，說明花蓮國際直航的現況與未來，並提及若以花蓮為中轉點，將有助於台灣與各國的經貿和觀光文化交流。

許傳盛說，新加坡是東南亞地區重要樞紐，身為東協重要成員的新加坡，已是許多跨國企業亞洲營運總部的據點，根據財政部資料，二○一六年新加坡是台灣第六大貿易夥伴國，貿易總額占比為四％，未來若密切合作，將還會有更大的成長空間。

擬推套裝行程 期待酷航評估

他強調，若花蓮、新加坡二地在各方面條件的許可下，將可望循「花蓮─香港」模式，力促新加坡酷航（Scoot）評估「花蓮─新加坡」直航的可能性，以推動觀光旅遊套裝行程為前提，吸引星國遊客隨時拿起背包暢遊花蓮。

邱俊育說，上任前曾以一星期時間搭乘台鐵環島，對花東的大山大水留下深刻印象，近日將進一步了解觀光局包機補貼等獎助辦法，提供相關經驗與市場資料給業者參考。

邱俊育並期望未來能透過更多交流，強化花蓮與新加坡的各項合作。