〈北部〉國光客運低地板公車 宜蘭上路

2017-09-09

斥資一億四千萬元 購入30輛車

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國光客運斥資一億四千萬元，購入三十輛低地板公車在宜蘭縣行駛，昨天舉辦通車典禮，現階段有二十輛投入營運，其他十輛預計十二月交車；國光客運說，縣內「假日幹線公車」、「景點接駁專車」，均改駛低地板公車。

宜蘭縣國光客運車齡老舊，上車時要爬三、四個階梯，對老人及幼童不太友善，宜蘭縣代理縣長吳澤成曾在縣務會議表示，他搭公車時發現，國光客運車體過高，對老弱造成不便，司機竟向他說，這些都是西部縣市不要的車，他認為非常不應該，責付縣府建設處提出改善計畫，要求業者汰舊換新。

國光客運配合縣府改善計畫，新購無障礙概念的低地板公車，新公車座位數三十一席、立位數三十席、輪椅座位，搭配傾斜可調式車身功能，符合身障者需求，每輛車備有4G免費Wi-Fi網路服務、USB充電插座、前後兩座電子票證刷卡機，每個座位設有三點式安全帶。

低地板公車在宜蘭運動公園舉行通車典禮，吳澤成、宜蘭縣議長陳文昌等人均出席；吳澤成感謝國光客運拿出誠意，新購低地板公車加入宜蘭縣公共運輸行列，並指縣內國光客運班車，明年另購三十輛低地板公車，屆時就有六十輛新車，提供安全友善乘車環境。

國光客運指出，為鼓勵各界搭乘大眾運輸工具到宜蘭遊玩，去年十月就有三輛低地板公車，行駛南方澳市區公車路線，今年再增加三十輛新的低地板公車；低地板公車平日行駛一七六六南方澳到頭城線，假日則行駛紅線、綠線等市區公車路線。