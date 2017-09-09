〈北部〉圖館廢棄物處理 竹北敗訴認賠

2017-09-09

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市立圖書館暨福德里活動中心，今年二月才熱鬧啟用，大榕樹兒童城堡造型的外觀十分吸睛，但近日有關工程費用的官司敗訴，連同利息，市公所須給付營造廠商三百三十三萬元工程款，代表會臨時會審議後，已同意准予墊付。

竹北市公所和代表會表示，原為縣府所有的竹北市竹義段四二九地號，曾一度賣給中央預備蓋國宅，取消後縣府又購回，市公所為新建福德里活動中心並增加市民閱讀空間，向縣府有償撥用，辦理多功能多目標使用工程，沒想到承攬廠商騰偉營造在一○三年開工後，開挖地下室時發現有廢棄物及土方，請求給付處理費用。

竹北市公所詢問法律顧問，認為廠商在動工前曾進行地質鑽探，怎未察覺地下有廢棄物？因此不同意給付，雙方進行民事訴訟，案經一審、二審都判決公所敗訴，公所再上訴，最高法院仍裁定公所敗訴。

市公所公用事業課表示，營造廠商原預估地下室開挖可取得五千多立方米的級配，不料挖出三千多立方米的廢棄物和一千多立方米的土方，反增加額外的處理費；又指地質鑽探主要是了解土壤相關係數，不是探知垃圾。

由於工程設計和實際施工，難以避免存在落差，常得辦理變更預算。但市民代表楊瑞蘭擔心，若鑽探都無法事前查知地下差異，難保類似情況日後不會再發生，未來公所發包工程仍將存在風險。公所表示，倘若再發生，將視情況立即處理。