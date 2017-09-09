〈北部〉軍用地廢棄物棘手 湖口觀景公園恐停擺

2017-09-09

挖出3萬立方米廢棄物

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉公所向軍方撥用十二公頃的閒置地，準備結合老街觀光營造新景點，開挖後卻驚見約三萬立方公尺的廢棄物，其中更含有有害物質，處理費概估需上億元。由於濫倒年代久遠，迄今權責仍待協調，雖已斥資四百多萬元做好水土保持工程，但在廢棄物未清走前，此案恐將無限期擱置，「胎死腹中」，令公所大嘆無奈！

新竹縣環保局表示，依廢棄物清理法，八月初行文國防部軍備局，請其在一個月內提出處置計畫書，但迄今未提；為此，七日已偕同相關單位初步討論，正設法協調。

軍方迄未提處置計畫書

湖口鄉長林志華表示，這塊向軍方移撥的軍用地，位在中湖路、高架橋旁，居高臨下，視野遼闊，公所打算結合湖口老街、茶園和戰車特色，營造一處新的觀景休閒公園；經多年努力，軍備局一○四年二月同意移撥十二公頃土地，公所擬爭取五千萬元經費分年執行，去年向農委會水保局爭取四百多萬元首期經費，施作水土保持，沒想到開挖後發現大量廢棄物！

環保局調查，現場散布家庭垃圾、營建廢料和印刷電路板等事業廢棄物，經公所開挖集中，該局篩選採樣，在可疑樣點中，確認五個樣點的鉛等重金屬含量超過法規標準，推估有害廢棄物數量約五千立方公尺，所幸環境監測未發現異常。目前現址入口已拉起封鎖線，放置紐澤西護欄禁止進入。

湖口鄉公所建設課長黃乾祥說，經環保局調閱航照圖，推估廢棄物約在八十年初遭棄置，當時軍方是土地所有權人，行為人則難以追查，理應由軍方負責，公所撥用土地點交，不可能全部開挖確認；鄉公所現階段代為管理，土地仍屬國家所有，因此建請中央協助分攤清除、處理費用，否則公所的計畫恐將走不下去。但環保局說，全台有二千多處非法棄置點，恐難因行為人難以追償，全由政府埋單清除。