〈北部〉榮總桃園分院 規劃長照A級單位

2017-09-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市長鄭文燦昨天前往榮民總醫院桃園分院訪視，他表示，配合「長照二．○」政策，榮總桃園分院未來將結合榮民之家，規劃發展長照中心，預計二○一八年申請成為長照二．○社區整體照護服務Ａ級單位（社區整合型服務中心），落實地方照護。

鄭文燦表示，目前在榮民之家安養的長輩平均年齡約八十歲，其中失智人口比例高，建議榮家可優先規劃失智中心，同時，榮總桃園分院與榮民之家亦可結合資源，讓榮家逐步提升為長照Ａ級單位，期許榮總桃園分院運用區位及長照優勢，提升醫療設備與水準，奠定社區型醫院的發展基礎。

榮總桃園分院院長王德芳表示，醫院長期深耕長期照護醫療服務，二○一一年成立癌症治療中心，二○一六年成立心導管中心，提供榮民、榮眷及社區民眾就醫及醫療服務，並與桃園、八德兩所榮家建立「醫養合一」的醫學照護模式。

王德芳表示，因應「長照二．○」政策，院內將設置日間照顧中心、籌劃改建榮民公務床轉型為護理之家，並建立多層級、連續性照顧服務體系，以及「安養」、「養護」、「失智症」、「長期照顧」、「臨終關懷」等五大服務，同時參與衛生局預防及延緩失能計畫、居家復健、醫師到宅服務等計畫，推動社區關懷據點及日間照顧服務。

市長允諾全力協助

鄭文燦也允諾，如果在升級過程遇到涉及地目變更或是使照申請等行政問題，市府將全力給予協助，落實地方照護。