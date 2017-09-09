〈北部〉台灣官方首間書法藝術館 橫山動工

2017-09-09

最快明年五月完工

〔記者謝武雄／大園報導〕市府規劃在大園區大智路旁的五之八號埤塘興建「橫山書法藝術館」，總經費一億七千五百萬元，市長鄭文燦昨天主持開工典禮時表示，「橫山書法藝術館」是台灣首座以書法為館藏的官方美術館，基地面積二．七七公頃，將規劃為地下一層、地上兩層的建築物，總樓地板面積達二九九一平方公尺，工程最快在明年五月完工。

橫山是大園區傳統地名，範圍大致與現今的橫峰里相近，日治初期橫山地區為街庄，被稱為「橫山庄」，隸屬於竹北二堡，目前機場捷運A16橫山站也是沿用舊地名，這也是橫山書法藝術館名稱的由來。

鄰近機捷A17領航站

鄭文燦表示，「橫山書法藝術館」動工興建，標示著青埔地區建設的開始，未來市立美術館、會展中心、亞洲創新人才交流中心等重大建設，都將一一定案開工，此處周邊有市立大園高中、華泰名品城與正在興建的國際級水族館，發展前景可期；他表示，「橫山書法藝術館」鄰近機場捷運A17領航站，從桃園國際機場到A17站只要十五分鐘，是國外旅客到台灣的第一站，日後可以在此多舉辦國際、兩岸書法美術交流等活動，推廣書法文化。

「橫山書法藝術館」以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的意象發想，該館將設計成具書法風格的建築，基地由左至右以五個方盒子組成，包括容納大園尖山遺址文物的展覽空間及館藏空間、教育推廣空間、商業空間、戶外展演場、行政及服務性空間等，呈現書法藝術從「精緻藝術」到「文創生活美學」的軸帶，並應用清水模工法融入現代感的外觀設計。

結合書法公園 將成新景點

另，周邊的橫山書法公園占地九．八公頃，水域面積五．七二公頃，陸地面積四．○八公頃，市府於去年底投入六千萬元進行「五之八號埤塘景觀工程」，規劃無障礙步道系統、生態透水鋪面、智慧街燈等設施，並移植部分生長不良的植栽，預估於今年十月完工，配合「橫山書法藝術館」落成，成為結合文化藝術、埤塘水岸生態特色的休閒新景點。