〈中部〉屠宰場說明會 烏日人掛布條抗議

2017-09-09

〔記者陳建志／烏日報導〕市府計畫將台中肉品市場遷到烏日，昨天原定在東園里活動中心召開環境影響說明書送件前公開說明會，但因反對民眾在四周懸掛抗議布條，更因說明會事先未發文借場地，被拒絕入場造成流會；市府經發局表示，會補足相關程序，近日再度召開說明會向民眾說明。

市府擬將肉品市場遷至烏日，場址位於東園、螺潭里，昨天依環評程序到地方召開說明會，不過包括市議員吳瓊華、東園里長張有城、北里里長魏周森、溪埧里長陳登正等人和數十位民眾到場抗議，並高喊「拒絕屠宰場，還我體育場」，表達反對心聲。

民眾還懸掛「拒絕黑箱作業，拒當二等公民」、「誓死反對屠宰場」布條，有人質疑說明會事前未發文借場地無權使用，讓已經準備相關資料到場說明的顧問公司不得其門而入，說明會最後以流會收場。

吳瓊華表示，烏日已有焚化爐，市府不應將污染設施再設到這裡，要求肉品市場原地改建，並說烏日不歡迎肉品市場，不需再開說明會；張有城也說，肉品市場預定地原本是前縣府蓋焚化爐時答應給地方回饋的體育場用地，無法接受將焚化爐、屠宰場和污水廠都往這裡送，一定堅決反對到底。

經發局主秘蔡珍珍表示，未來肉品市場將使用最先進的屠宰設備，廢水也會經處理再排出，且除了屠宰、肉品批發，並朝觀光工廠方向規劃，可促進地方就業和商業發展，也會興建銜接肉品市場到環河路的東湖大橋，近日會補足相關程序，再度召開說明會向民眾說明。