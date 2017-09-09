〈中部〉台中好湯溫泉季開跑 泡湯集章送好禮

2017-09-09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時序入秋，天氣一轉冷，就是泡湯的好時機。市府「台中好湯溫泉季」八日啟動，同時進行台日韓溫泉交流合作的簽署，將有一系列的活動，即日起「跨國溫泉護照集章」活動開跑，而九月廿三、廿四日則舉辦「谷關遊街趣浴衣嘉年華」。

與日韓合作 推跨國溫泉護照集章

二○一七台中好湯溫泉季八日啟動，除了陸續與日本大分縣由布院、別府溫泉、鳥取縣三朝溫泉及昇龍道等溫泉區簽署交流合作或締結姊妹湯，今年更邀請日本岐阜縣下呂溫泉區及南韓大田市儒城溫泉區一起加入，締結台日韓溫泉觀光交流合作協定，昨由副市長林陵三見證簽署協定書，未來將跨國際合作，共同行銷溫泉。

林陵三表示，中台灣擁有豐富的溫泉天然資源，谷關溫泉則是台中三大溫泉區之一，廿三日將正式啟用「谷關溫泉區入口意象景觀暨泡腳池體驗廣場」，提供遊客駐足休憩體驗的新樂趣。

23、24日將舉辦浴衣嘉年華

觀旅局長陳盛山表示，今年好湯溫泉季活動內容很精彩，包括廿三、廿四日在谷關兩天的活動，其中廿三日舉辦「谷關遊街趣浴衣嘉年華」，特別邀請日本鳥取縣三朝溫泉區的「三朝三德山行者太鼓」及「三朝小調舞蹈振興會」前來表演，搭配中台灣的十個表演團體及谷關溫泉業者組成的隊伍加入遊街活動。

另一項活動是即日起展開的「跨國溫泉護照集章」國際行銷活動，共有台日韓六個溫泉區、八十一家溫泉飯店業者參加。

民眾即日起至明年六月卅日前完成六個溫泉區蓋滿十個戳章（每個溫泉區至少一個），前十名完成的民眾將成為觀旅局的「台中花博會宣傳行銷大使」，並可獲得中台灣七日遊的免費食宿接待遊程，價值七萬元。

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，由於東南亞很熱，民眾不喜歡泡溫泉，因此溫泉業者將努力吸引東北亞觀光客，未來更要吸引歐美人士。

羅進洲強調，日本政府支持日本溫泉業者可說日本溫泉具有療效，盼衛福部也能讓台灣溫泉業者宣傳溫泉有療效，不止是文化。