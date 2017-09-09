〈中部〉醫療戰備競賽 員榮、員基開打

2017-09-09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕早期員林地區的民眾要看病，經常要往彰化市甚至台中市跑，但員林榮民醫院、員林基督教醫院相繼通駐後，此情形已改觀，兩大體系近來競相引進先進醫療設備，地方喻為兩大體系的「醫療戰備競賽」開打，而受惠最大的當然是南彰化的民眾。

員榮購進兩部高壓氧機

員榮醫院與台中榮總醫院合作，積極耕耘心血管疾病和急診醫學，近來更斥資購買兩部高壓氧機，讓糖尿病和中風、慢性疼痛、頭痛、失眠等患者不用再到台中市就診就可使用高壓氧治療；而員基醫院則為彰化基督教醫院體系，對於醫療設備的投資也不遑多讓，昨天公開最新採購的「六四○切斷層掃描儀」。

員基擁640切斷層掃描儀

彰基體系院長郭守仁表示，所謂「切」指的是斷層掃描儀器上的偵測探頭，轉一圈可以得到的切面圖像張數，六四○切是國內最先進的電腦斷層掃描儀，員基引進的最新的第四代，具有速度快、解析度高、低幅射等特性；員基醫院長李國維表示，癌症與心血管疾病已成為國人死因之首位，這部六四○切電腦斷層掃描儀，連「芝麻」大小的結節都能清楚斷出，並透過斷層掃描儀，清楚看到冠狀動脈出血及狹窄的程度，在心血管未達阻塞的程度時，就可進行評估性的治療。

李國維還說，肺癌已成為國人癌症致死之首位，尤其是肺腺症，只用X光準確斷定出惡性腫瘤，如果用斷層掃描儀，可以很容易發現，只要國人養成定時健康檢查，透過六四○切電腦斷層掃描儀，就可防患於未然。