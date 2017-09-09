〈中部〉搶東南亞客 日月潭業者學越語

2017-09-09

請來外籍配偶教員工越南語

〔記者劉濱銓／南投報導〕搶東南亞遊客，日月潭景區業者拚了！近來政府力推新南向政策，過去日月潭以中客為主的市場出現反轉，現在東南亞遊客逐漸增多，潭區業者看見市場變化，便加強東南亞客群經營，像是潭區的文武廟，就請來外籍配偶教員工越南語，而員工為學好發音，還以注音、台語等方式註記，甚至寫滿筆記本，認真與細心讓人佩服。

文武廟表示，過去到日月潭的遊客以中客為主，因此語言上沒有障礙，而現今配合政府新南向政策，並服務日漸增多的東南亞客群，才藉由當地的外配資源，教導員工說越語，而觀察近來東南亞客群變化，從過去不到一成，到現在已有三至四成，顯示越語教學有其必要性。

廟內員工則說，越語發音與尾音有許多的「ㄣ」、「ㄥ」音，但不論中文或台語都少有這類腔調，因此學習上要多練習，不過透過注音、台語等方式標記，仍是可以發出較為準確的音調，學了一個多月，幾乎把筆記本寫滿，現在不論是簡單的問候，或是產品售價介紹，都能讓東南亞遊客理解，是學習的最大成就感。

轄管的日月潭風景區管理處（簡稱日管處）表示，除了文武廟外，另外潭區像是觀光工廠、賣店等，近來也都請當地的外籍配偶指導越語，就是看重逐漸增加的東南亞遊客，以便經營這塊新興市場。

日管處號召新住民上導覽課

日管處也說，不僅民間業者積極耕耘，他們也號召景區附近的新住民，一起參加導覽課程，借助外配本身的母語能力，以及來台後熟練的中文對話，藉由暨南大學的觀光和語言專業，提供一系列導覽解說課程，盼能培養成導覽服務生力軍，日後不僅景區業者能聘僱進用，也能讓有意工作的外配有一份收入，共創多贏局面。