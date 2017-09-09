〈中部〉當清官帽遇上帽盒 好合！

2017-09-09

〔記者陳燦坤／北港報導〕僅是友人一句閒聊，竟然促成北港音樂世家陳家湖家傳的清朝官帽，與文史工作者黃水水保存的官帽盒同時曝光。兩人相當興奮，將分別申請一般古物，及捐贈縣文化處陳列、展示。

陳家湖兒子陳哲正日前與友人閒聊，得知文史工作者黃水水保存一個清朝官帽盒，正好陳哲正的曾祖父陳子宜是清末秀才，有一頂家傳官帽，黃水水昨天興沖沖地持帽盒與官帽對比，果真大小完全吻合，當陳哲正懷疑官帽會不會是當年家中遺失，經黃水水解釋原來官帽是地方士紳吳采修家族所有，但看到官帽與帽盒同時曝光，兩人還是相當興奮。

兩人也感到這些文物歷經滄桑，如今能夠流傳至今十分不易，陳哲正希望爭取列為一般古物，透過公部門協助，黃水水則是打算捐贈縣文化處，日後供民眾觀賞。

陳哲正透露清末年間曾祖父與胞兄參加科舉考試，原本曾祖父文采較胞兄佳，卻只贏得秀才，曾祖父胞兄卻成績更好拿到解元，曾祖父疑因而受刺激罹患憂鬱症，每天穿官服並戴官帳掃遍北港鎮街道，還將所有古書付之一炬，還好曾祖母搶救下這頂官帽。

黃水水的的官帽盒則是地方士紳吳采修舊住處整修，發現都是前清時期官帽，他徵得屋主同意收藏二十餘年，現在看到地方新血搶救古文物，相當感動，認為捐出可幫助後人認識這片土地文化，意義遠較於保存在家中更為重大。