〈中部〉藥師畫民雄老地圖 喚起鄉親記憶

2017-09-09

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉七星藥局藥師吳嘉文，手繪「公元一九七○年代民雄職業別明細圖」，昔日民雄街區戲院、酒家、小吃攤林立的歷史場景躍然紙上，喚起鄉親對鄉土的感動與記憶。

1970年代 有戲院、酒家、鱔魚麵攤…

「有些事現在不做，以後就來不及了。」現年五十九歲的吳嘉文說，五十年前，民雄鬧區是鐵、公路運輸重鎮，工商業盛極一時，清晨四點就有店家營業至半夜十一點，但隨著時代變遷，許多店家與地景消失或改建，也逐漸被人淡忘，受到同樣擔任藥師的兒子吳至鎧鼓勵「將消失景象畫回來」。

這幅手繪圖長約五十二．一公分、寬約三十七．五公分，圖中可見當年「民雄」、「第一」兩家戲院，「一樂」等六間酒家，街面的百貨行、冰果店、相命館林立，熱鬧程度更勝鄰近的大林鎮，圖中還有民雄火車站以及民雄警分局改建前的日式建築外型。

吳至鎧將手繪圖PO到臉書社團「民雄大小事」，引發網友留言熱烈討論「這家我以前常吃」、「好多建築消失了好可惜」。

吳嘉文回憶，復興路西北側的舊民雄市場是小吃集散地，圖中標註市場內的「榮爵鱔魚麵」，當年一碗才廿元，便宜又大碗，現已改建成住宅或停車場；「大士爺廟」在圖中稱為「慈濟寺」，因廟宇於一九二三年（日治大正時期）重建後，受限日本殖民政策，只能稱「寺」，無法稱「廟」，一九八七年才改為現名。

吳妻楊玉華說，丈夫愛繪畫，無師自通，今年已陸續完成民雄街道圖、職業明細圖，都是在極少相片的輔助下，同時拜訪四十多位耆老與朋友，經由口述才得以完成，目前僅少量印製給街面店家，經網路傳播後，陸續有大學生或旅外鄉親專程來店裡，不是購買藥品，而是來聽吳藥師說在地故事。

吳嘉文說，當年民雄市場周邊入夜七點後，有多家「賣藥仔」以演短劇方式吸引顧客，在當年沒有電視的年代，是許多人夜間娛樂的選擇。