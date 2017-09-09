〈中部〉（雲林）5年前世界媽祖會北港 帳目仍不清

2017-09-09

〔記者陳燦坤／北港報導〕北港朝天宮主辦「世界媽祖會北港」時過五年，立委蘇治芬昨天表示，活動的帳目迄今尚未交待清楚，他以信徒身分向朝天宮董事蘇榮泉等人提交帳目查核申請書，力促董事會儘快召開臨時會了解。

4643尊神像會香 傳每尊收費5000元

「世界媽祖會北港」已落幕，參與神尊高達四六四三尊，蘇治芬昨天在朝天宮召開記者會，質疑為何帳目至今五年沒有公開？坊間傳出參加的神尊每尊收費一萬元，之後又降為五千元，但收入不見於活動結算，也不見於當年度總預算，民眾對疑點爭論不休，董事會應儘快釐清原因。

蘇治芬將委託律師代擬的查帳申請書交付在場的董事蕭慧敏、林金忠及蘇榮泉等人，希望接受陳情的董事力促董事會召開臨時會了解，蘇治芬也強調這次朝天宮董事會改選她沒有矚意任何候選人，只冀望朝天宮能夠扮演領航功能，將寺廟財務透明化，取信於所有信眾，如果事情真相無法水落石出，她不排除到立法院內政部要求相關單位前來調查。

蘇治芬要求查帳 促朝天宮改革

董事蘇榮泉表示，該項活動廟方委託一家民間團體承辦，經費為一千萬元，最後花用八二三餘萬元，因近兩百萬元的餐費當時由廟方代墊，該團體也未繳回，所以廟方將代墊金額扣下，至今詳細帳目該團體也尚未交付董事會審查，確實有必要召開臨時會解決。

蘇榮泉表示，朝天宮下任董事會改選在即，近日召開臨時會確有困難；蘇治芬表示，下屆董事候選人雖多半為舊面孔，期待信眾及董事會發揮改革力量。