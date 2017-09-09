〈中部〉台中市花博包裹式預算 藍議員批不合理

2017-09-09

全部列在農業局

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會程序委員會八日通過十八日至廿七日召開臨時會議事日程，十八日由主計處報告二○一八花博會特別預算第一次追加（減）預算案，十九、廿日進行「中電中用」等六項專案報告，但國民黨議員對花博預算未有分項計畫、全部包裹在農業局難以審查，要求有分配到花博預算的局處都必須列出分項計畫。

市議會昨召開程序委員會討論臨時會議事日程，經過朝野協調，市府將「里編組及調整作業內容案」撤案，並增加國民黨所提的六個專案報告。

追加減預算 分布19局處

由於議程排定主計處報告的花博特別預算，市議員李中、顏莉敏、張瀞分都不滿市府把花博預算包裹在農業局內，明明花博所追加與追減五億四千多萬元分佈於十九個局處，卻全部列在農業局，十分不合理。

議員要求列分項計畫

李中強調，跟市府要花博的相關資料始終拿不到，都包裹在農業局，議會想要了解相關工程進度，何時完工、執行比例，但市府始終不願意具體詳細，請市府十九日將分項計畫給每一個委員會進行實質的審查。

張瀞分表示，是否花博預算暗藏秘密，所以市府不敢將分項計畫給市議會；顏莉敏則要求契約書等資料，議長林士昌裁示市府要提供。

副市長：將配合提供資料

副市長張光瑤表示，花博總預算因配合現況，部分科目做資本門與經常門的調整，預算並無增加或減少，市議會要求的相關資料會配合提供。

另外，會議也決定增加中電中用、BRT仲裁結果、太平垃圾山有毒廢棄物調查結果、市府慶祝台中市升第二大城市活動專案報告、醫殯分流實施情形、氣爆事件的檢討等六大專案報告。