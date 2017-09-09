〈中部〉砂石車路過之爭 國姓、仁愛互槓

2017-09-09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉民反對仁愛鄉野溪疏浚的砂石車行駛鄉內平面道路，鄉長丘埔生昨帶領村長、鄉民封路抗議，包商暫停輸運，抗議現場平靜，但兩位鄉長戰火愈演愈烈，丘埔生重申絕對不讓砂石車行駛平面道路，仁愛鄉長江子信則痛批對方「侵門踏戶」、「頤指氣使」，縣府則強調願意介入協調，盼雙方儘速平息戰火。

國姓鄉長籲鄉親上街擋車

反對仁愛鄉黃肉溪疏浚砂石車行駛國姓鄉台廿一線及投一三三線的民眾，昨上午於北港國小前廣場集結，鄉長丘埔生也對沿線居民廣播，呼籲鄉親共同站出來捍衛通行安全與居住品質，上午九時一到，眾人手牽手走上街頭，堅決不讓砂石車路過。

包商見苗頭不對，早早決定暫停輸運，連同週休假日總計有三天緩衝期，台廿一線北港村路段頓時靜悄悄，完全看不到砂石車蹤影，為免砂石車趁機「偷跑」，仍有不少村民堅守現場，警方也派出大批警力維持秩序，避免擦槍走火。

抗議現場一團和氣，倒是國姓、仁愛鄉長的戰火持續延燒，丘埔生強調，縣府在仁愛鄉疏浚就開闢北港溪砂石車便道，仁愛鄉公所卻執意走人口稠密的街區道路，老人、小孩安全誰來負責。

仁愛鄉長稱國姓無管轄權

仁愛鄉長江子信則認為台廿一線、投一三三線平面道路非國姓鄉公所權責管轄，沒有國姓鄉同不同意問題，丘鄉長帶頭違法亂紀，身為父母官，嚴重失格。

江子信強調，依照程序協調，基於兩鄉敦親睦鄰，沒有什麼不可談的，但對方侵門踏戶、頤指氣使，命令仁愛鄉要配合國姓鄉「高級」鄉長，把仁愛鄉當三等國民，鄉民絕對嚴拒。

南投縣府強調願介入協調

縣府工務處估計疏浚清淤砂石約一萬七千立方公尺，以每天百車次計算，約十個工作天即可完成清運，希望雙方能心平氣和妥善協調，縣府也願意出面調解，化解兩鄉紛爭。