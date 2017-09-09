〈中部〉去年環保開罰 彰縣破億元創新高

2017-09-09

8成是偷排廢水 單筆最高800多萬

〔記者張聰秋／彰化報導〕罰很大！彰化縣環保局去年開罰行政罰鍰達一億二八四萬元，創下歷史新高，環保局長江培根表示，八成罰鍰都來自工廠偷排廢水，其中單筆最高罰鍰為八六七萬六○○○元，由於法條裁罰金額已提高為六萬到二○○○萬元區間，罰鍰基準高，累計罰鍰總金額就會增加，若未來再修改到最高卅億元，未來罰鍰總金額屢創新高的機率，相對更高。

環保局違規裁罰罰鍰案件，包含違反水污染防治法、廢棄物清理法、環境教育法、噪音管制法、空氣污染防制法，這些罰鍰收入需提撥五％到一○％左右，作為彰化縣環境污染防防制基金專戶，其餘全納入縣府，由縣府統籌運用。

環境污染防制基金專戶則用在環保局執行空氣污染防制、焚化場、一般廢棄物清除處理、環境教育、水污染防治，以及環保局補助社區環保志工隊購買掃地用具和衣服與設備等等。就資源整合而言，違規工廠付出高額罰款的金錢代價，應會知所警惕，而民間社區和環保局也因罰鍰收入的挹注，而能維持運作和壯大。

罰鍰基準高 取締稽查件數反減少

罰鍰刷新高是否與取締稽查件數成正比？事實是，不增反逆勢下滑，對此，江培根解釋說，前年（一○四年）取締稽查件數共七二八六件，去年（一○五年）才四六四八件，顯見業者違規情形減少，但環保局採取長期觀察的深度稽查，使得每件稽查花費時間多、耗費人力資源大。

江培根表示，去年罰鍰總金額刷新高，實收約六成為六○一四萬三六六八元，尚約四成為四二六九萬六三三二元未入帳，原因多數是高罰鍰業者辦分期繳納，也有逾期未繳也不申請分期繳納而被移送行政執行署強制執行處份，還有歇業關廠而未繳。

違反水污法動輒罰百萬 業者警惕

花壇鄉李姓金屬業者說，現在違反水污染防治罰鍰動不動就是一○○萬元起跳，讓業者有所警惕。彰化市烤漆噴漆業者說，民眾對環境稍有改變就受不了，聞到臭味、聽到噪音、看到廢水，就會打電話舉報，業者只好乖乖遵守法令規定。

還有業者指出，依照法規做，成本增加、壓低利潤，在還有盈餘的範圍內繼續營運，若做到會賠錢，只能關門另謀出路