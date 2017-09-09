〈中部〉民雄大士爺祭 特製移動垃圾桶

2017-09-09

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕媲美國外萬聖節的嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，每年活動期間萬人空巷，但人潮也帶來大量垃圾，今年，民雄鄉長何嘉恒發想製作移動式垃圾桶，由志工拉著附帶輪車垃圾桶，能一邊隨手撿垃圾，一邊又能讓遊客丟垃圾，保持環境整潔。

大士爺文化祭自十一日起展開為期三天的祭典、放水燈等祈福儀式，並穿插「紋身體驗」、「神鬼遊趣」、「神鬼手作」等趣味活動。昨天下午，由「神氣活現迎大士爺創意踩街」打頭陣，廿五個團隊亮麗登場，在地社區鄉親創意裝扮令人驚艷，同志健康服務中心「諸羅部屋」的「西方希臘眾神」也引人注目。

大士爺廟董事長蔡炳坤說，十一日上午六點廿分，大士爺光廊隧道啟燈，正式開啟今年文化祭，當晚七點「天降神兵尬藝民雄祈福之夜」，及十三日晚間七點的「神鬼傳奇民俗之夜」，邀請草屯囝仔、溫瀚龍、創意亂打秀等團隊表演。

何嘉恒表示，大士爺文化祭期間湧入數萬遊客，市集未設垃圾桶，民眾逛街往往隨手亂丟垃圾，去年三天活動期間，清潔隊共清出約四十噸垃圾。

今年民雄鄉清潔隊再生工廠製作的三十台移動式垃圾桶，將大型置物籃放置附帶輪子的板子上，再由木工釘上看板架，上面寫著「垃圾請投我」，屆時由志工拖著繞行活動區域，希望達成垃圾不落地目標。