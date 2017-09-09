〈中部〉雲科工業區 下月起嚴抓柴油車空污

2017-09-09

〔記者林國賢／雲林報導〕降低柴油車廢氣污染，雲林縣政府昨公告雲林科技工業區為空氣品質維護區，下月起嚴格稽查進出柴油車廢氣排放，不合格車輛將依空氣污染防治法告發，罰款一千五百元至六萬元。

環保局稽查人員指出，只要車輛所排放出來黑煙能夠被目測，就可能已超過管制標準（也可能車輛嚴重積碳），請車主儘速回廠檢修，加裝濾煙器或予以汰除，目前針對加裝濾煙器或汰舊換新政府都有補助。

雲林縣長李進勇表示，PM2.5（直徑小於或等於2.5微米的懸浮微粒）污染源中有三成來自汽機車等移動污染源，而柴油車排放廢氣又佔移動污染源五成五，柴油廢氣也被國際癌症研究署列為一級致癌物，危害程度等同吸二手菸，環保局公告雲科工為空品維護區，加強管理。

環保局長林長造表示，今年六月環保局開始輔導工業區內廠商配合檢查，列管五十家三百七十六輛柴油車，下月一日起將加強攔檢，車輛排煙不透光率超過標準（1.0m-1），將依空污法開罰。

林長造指出，環保局於九十九年公告雲林離島工業區為縣內第一個空品淨區，每年管制逾百萬車次進行攔檢，路邊攔檢不合格率從五五．一到今年降為零，有效降低空氣污染；十月將增列雲科工為空品維護區，全面加強稽查，希望廠商能全力配合。

林長造說，依據環保署公告「柴油汽車黑煙排放不透光率檢測方法及程序」，將柴油車廢氣排放分為A1至A5五個等級自主管理標章，取得A1~A3標章可免路邊檢測，請各企業車輛或車隊能主動受檢，取得標章。