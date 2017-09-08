〈南部〉千戶停電15小時 台電、水利局各說各話

2017-09-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市小港區前晚因水利局包商施工，挖斷地下電纜線，造成千戶停電十五小時，台電連夜搶修十五小時，昨天上午十時許全面恢復供電，不過水利局表示，包商按照台電提供圖資施工，雙方工程尚有四．三米距離不可能挖斷，除非是台電提供錯誤圖資，包商才有可能挖斷線路，且附近尚有其他單位施工，台電應該確認清楚；台電回應提供圖資應有載明該段線路潛挖的深度，由於雙方各說各話，仍待進一步會勘釐清。

小港區前晚六時許突然無預警跳電，造成孔宅八路、五街、十街一帶，總計二千多戶停電，經台電人員搶修後，晚間七時許部分地區恢復供電，尚餘一千多戶停電，由於地下電纜搶修困難，須以機器偵測、怪手開挖，再進行電纜換新，直到昨天上午十時才全面恢復供電。

台電經查高鳳、復華路附近高壓電纜故障，是水利局承攬商進行再生水潛挖推進工程施工挖損，不過水利局表示，污水管線施工階段均依規定調查相關管線，並依圖說規範施工，施工前也召開管線協調會議，與會台電人員提供圖資及說明，台電電力管線埋深為一．二米，水利局工程施工深度為五．五米，尚有四米以上安全距離，施工上應無安全疑慮。

水利局說，管線推進施工造成電力線路損壞，研判主要原因為台電電力線路實際現場深度與圖說不符，誤差近四．三米，後續請台電應全面清查所有圖資正確性，善盡提供正確圖資的責任，確保施工人員安全，避免遭挖損影響民生用電。

市府經發局表示，過去三個月統計較大規模的停電達到十五次以上，多半由於輸配電設備老化所引起，也再次要求台電公司進行設備巡檢更新，以維持用電穩定。但台電表示，提供市府正確圖資，應有載明該段線路潛挖的深度，仍待雙方進一步會勘釐清。