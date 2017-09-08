〈南部〉柴油車汰舊 最高補助40萬

2017-09-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕柴油車穿梭市區趴趴走，排放PM2.5是一級致癌物，占高市PM2.5總排放量一成，環保局啟動柴油車汰舊及濾煙器補助獎勵，一、二級大型汰舊最高補助四十萬元，三級柴油車加裝濾煙器最高補助十五萬元。

趴趴走冒黑煙 全市3萬輛

市府環保局表示，高市柴油車約三萬輛，每天由外縣市進入高市的柴油車高達二．三萬輛次，市區趴趴走冒黑煙，PM2.5年排放量一千一百噸，占高市PM2.5總排放量一成，更是世界衛生組織確認一級致癌物，直接威脅民眾健康，凸顯對高市空污危害大。

依交通部統計資料顯示，高市一、二期大型柴油車約一萬二千多輛，車齡均超過十八年以上，若全數汰除後，每年可削減粒狀污染物近五百噸、氮氧化物七千多噸及揮發性有機物近九百噸排放量；高市三期大型柴油車約五千多輛，若全數加裝濾煙器後，預估每年減少PM2.5排放量五十五噸。

環保局表示，由於各區清潔隊垃圾車輛與民眾日常生活接觸頻繁，為維護空氣品質及保障民眾健康，一○四年七月起安裝八十套濾煙器系統，裝置後黑煙平均污染去除率達八成以上，對空氣品質改善有很大的助益。

加裝濾煙器最高補助15萬

環保局啟動柴油車汰舊及濾煙器補助獎勵，一、二期大型柴油車汰舊補助金從二十五萬元起跳，最高二十四噸可補助四十萬元，約佔目前同型柴油新車售價一至二成，補助至一○八年十二月十日止；若是三期柴油車加裝濾煙器，可補助七萬到十五萬元，補助可至一○九年底止。