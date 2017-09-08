〈南部〉3處國定古蹟 設自主性防災設施

2017-09-08

〔記者劉婉君／台南報導〕古蹟失火可能造成重要文物被燒毀或其他不可逆的損壞，文化部與台南市消防局合作，在台南孔廟、赤崁樓、大天后宮與祀典武廟等三處國定古蹟，設置全國第一批自主性防災設施，結合科技設備，守護珍貴的文化資產，並將從台南出發，擴及其他縣市，預計一年投入一億元經費，強化各縣市古蹟區火災設備與人力等。

「台南孔廟失火了，珍貴文物需要趕快搶救！」文化部文資局與台南市消防局、文化局、警察局昨天在台南孔廟舉行跨域防災演練，以孔廟失火的狀況劇，模擬火災發生時，古蹟內裝設的火焰探測器偵測到火源，立即透過APP，通知古蹟管理人，明倫堂及大成殿外的室外放水槍也會立即啟動，噴灑水幕避免延燒，在消防人員趕抵之前，防護古蹟文資重點區域，達到初期滅火的目的。

文資局長施國隆表示，為了守護有形文化資產，今年特別加重古蹟區防災措施，文化部於古蹟中導入最新防災科技，提升文資防救災能力，目前並已補助各縣市成立小分區的服務中心，協助培訓相關人力，建立防災機制，對於消防、監視設備不足，也會陸續補充，提升古蹟區發生火災時的自救、防災能力，也結合社區與民眾一同守護珍貴的文化資產。

文資局表示，一般消防水柱易對古蹟風貌及文物造成損害，孔廟目前設置的兩組自主性防災設施約三百四十萬元，以水幕方式，可減少對古蹟的傷害。