〈南部〉賴清德道別 市府員工舉牌︰不要走

2017-09-08

各科處準備道具、海報 送上祝福

〔記者劉婉君／台南報導〕「各位親愛的夥伴，大家好，我是市長賴清德，這六、七年來感謝全體同仁的支持。」市府廣播昨天下午響起賴清德的聲音，剛完成市長交接儀式的賴清德，先透過廣播向全體市府員工道別，再到二樓中庭與各局科處人員分別拍照留念，各科處分別依業務特色準備道具、海報，向「賴市長」道別，也以滿滿的祝福歡送「賴院長」。

頒發卓越市民、接受贈畫給南美館

台南市長賴清德上班的最後一天，上午一直在市長辦公室裡忙碌，下午二時主持最後一次市政會議，頒發卓越市民給康那香企業董事長戴榮吉，也代表台南市，接受畫家許武勇家屬贈送一百件作品給南美館，並回贈感謝狀。這也是市政會議首度開放十分鐘給媒體進入採訪。

下午三時，在內政部長葉俊榮監交下，賴清德與代理市長李孟諺完成印信交接，賴並鞠躬感謝市府兩萬多名員工多年來一起打拚。相較於賴清德感性致詞，李孟諺以幽默話語展開代理市長的致詞處女秀，他說，一開始接獲代理市長徵詢時，「百般掙扎、抵死不從」，但賴清德幾乎沒有給他說不的機會，感謝賴的厚愛，會全力以赴，不負賴的期待與市民的託付，不論是照顧民眾生活、交通、綠能產業、智慧新城、治水、觀光等各項建設，都會繼續推動。

隨後，賴清德走到市府五樓的廣播室向全體員工道別，「再見，我親愛的夥伴！」再到二樓中庭拍攝畢業照，各科處人員圍在中庭，連向賴市長告別也具有各科處的特色，文化局準備南瀛國際民俗藝術節及藍晒圖文化園區的吉祥物娃娃等，祝福「文化院長、幸福台南」；教育局除了送上全體同仁的簽名板，也準備U12世界盃少棒賽的周邊商品，要讓賴院長帶到行政院；還有科處高舉「我愛老闆」的字牌，甚至有人手持「市長不要走」的大字報，賴清德的日文貼身翻譯薛孟哲，更在賴清德步出市府時，忍不住啜泣，在溫馨祝福聲中，現場一片離情依依。