〈南部〉盼了17年 六龜溫泉旅館終要合法了

2017-09-08

首波5業者 明年中前合法立案

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府輔導六龜寶來、不老溫泉地區旅館及民宿業者合法化，歷經十七年努力，終於有成果，首波五家可望在明年中前，成為合法立案的溫泉旅館！

六龜寶來、不老溫泉是高雄後花園，南橫未中斷前，每逢假日總吸引大批遊客，但當地旅館及民宿業者，長期因地權問題而非法存在，早在九十年交通部茂林國家風景管理處成立時，即擬定政策輔導業者合法化，但九十八年八八水災重創六龜，溫泉設施受損，輔導方案暫停。

縣市合併後，高市府觀光局接手，重新啟動輔導方案，經過一連串環境安全評估，最後有十四家准予開發，光是今年內，市長陳菊、市府秘書長、觀光局就多次在六龜舉辦協調會、公聽會。

寶來探勘到新溫泉 月底供應

高市府觀光局長曾姿雯表示，目前已有嘉寶溫泉渡假村、四季VILLA渡假山莊、美崙山溫泉山莊三家，通過用地變更編定，預估年底前會新增國蘭花園會館、轉角26渡假會館兩家。

曾姿雯強調，這五家業者接著會申請建照及使用執照補照作業，完成後即可向觀光局申請旅館業登記證，並申請溫泉標章，成為合法立案的溫泉旅館，預估時程約在明年中前。

據統計，這十四家業者中，有五家的土地屬私有，其餘均由國有財產署委託經營，業者須繳交權利金、保證金及經營費，因面積大小及坐落地點，金額落差很大，十年一期的權利金，最多的要繳到二五五○萬元，最少的二三○萬元。

由於南橫目前仍未通車，業者生意受到影響，屢次希望權利金能調降，市府近期也代為向國產署反映。

觀光局並表示，在中央經費補助下，去年底於寶來國中後方的山坡地探勘到新的溫泉源頭，泉質相當好，目前已正式公告管理收費標準，預定九月底起，開始供應溫泉給業者。