〈南部〉行醫台東32年 澳洲醫生柯彼得獲身分證

2017-09-08

在東基急診室 為病人把關

〔記者王秀亭／台東報導〕六十歲來自澳洲的醫師柯彼得在三十二年前，因台東聖母醫院需要一名醫師支援兩個月，而來台行醫，就此落地生根，把台灣視為自己的家，迄今仍披著白袍，在台東基督教醫院（簡稱東基）急診室裡，為最緊急、最不穩定的病人生命把關，昨天如願領取台灣身分證，他說「這讓我真的屬於這裡，成為道地台灣人了。」

愛上這塊土地 成台東女婿

「一踏上台東就愛上這塊土地，台東是天堂。」曾獲厚生基金會第十一屆醫療奉獻獎、東基急診室主任柯彼得在澳洲墨爾本大學醫學系畢業後，選擇到新幾內亞、非洲尚比亞等地行醫，更曾加入澳洲紅十字會醫療隊，前進陷入內戰的柬埔寨服務，二十八歲時到台東聖母醫院擔任兩個月的支援醫師，一待就是三十二個年頭，也成為台東的洋女婿。

柯彼得說，來台灣之前對台灣一點印象也沒有，若當時是到台北服務，可能一、兩週就會離開，但台東有山有水有風景，什麼都有，真的很棒，從未想過要到其他地方定居，已決定永遠留在這塊土地，不解為何台灣人愛往澳洲等國外移民。

愛騎自行車的柯彼得目前定居台東縣東河鄉都蘭村，每天騎自行車往返醫院和住家，單趟二十二公里的路程，「不會太遠，也不會騎得太累。」早已騎遍台東山區的他，在台東聖母醫院時期，應台東居家護理始祖艾珂英修女之邀，深入偏遠山區協助臥床氣切的病患，「因為病患需要定期換管，管子放進口袋就騎到山上幫忙了。」

九十八年間，各國H1N1疫情緊繃，擔心是另一個SARS之際，留職停薪到國外郵輪擔任隨船醫生的柯彼得，返國時感染身體不適，成為國內第一例H1N1病患，柯彼得笑說，被「關」一星期超級不好玩，所幸後來證實只是一般的流行性感冒。

他笑得開心 終獲法律保障

昨天下午從台東縣長黃健庭手中接下中華民國身分證，柯彼得笑得好開心，他說，住在台灣三十多年，早已認定「台灣是我家」也擁有永久居留證，但在法律上卻未有全面保障，例如身為急診醫師，一旦涉刑事案件有罪，居留證恐遭吊銷，被迫離開台灣，得知可以申請身分證，二話不說立刻申辦，如今終於可以完全參與台灣社會，也可受到完整的法律保護。