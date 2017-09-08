〈台北都會〉珍貴選手證遺失 悠遊卡助重製

2017-09-08

前排球國手王欣婷 因病退役

〔記者黃建豪／台北報導〕運動選手職業生涯短暫，黃金時期留下的榮耀尤其珍貴，前排球國手王欣婷因罹患多發性硬化症，被迫退役缺席今年台北世界大學運動會後，近期還不慎遺失二○一三年全國運動會選手證，該證件不僅是首張具悠遊卡功能的選手證，更記錄王欣婷的輝煌成績。為此，悠遊卡公司與北市府資訊局、體育局跨單位合作，以悠遊卡提供的個人訂製卡服務，成功為王欣婷重製選手證。

王欣婷曾為光州世大運台灣隊掌旗官，更因長相清秀，被譽為女排界小「桂綸鎂」，儘管罹患多發性硬化症，直到去年，仍力抗病魔代表台灣隊四處征戰，原本期盼台北世大運再拚戰，無奈身體狀況不允許，為了團體榮譽決定退役。

全運會選手證 記錄輝煌成績

在放棄為國爭光機會後，王欣婷又弄丟留有當年榮耀記憶的二○一三年全運會選手證。悠遊卡公司表示，王欣婷遺失卡片後相當難過，她說這張卡片不僅記錄輝煌成績，比賽當年也是她發現罹病的同一年，王欣婷友人劉小姐試圖重製卡片，才發現悠遊卡公司有提供個人訂製卡服務。

悠遊卡公司指出，二○一三年全運會選手證首創具悠遊卡功能，若要重製，恐涉卡片版權問題，經悠遊卡公司請資訊局與體育局協助，因屬公益性質且已結案，相關單位都同意，重製當年全運會選手證，日前已透過劉小姐將卡片轉交給王欣婷。