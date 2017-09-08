〈台北都會〉熊讚擬辦粉絲會 網友喊「全台巡迴」

2017-09-08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運可愛指數破表的吉祥物「熊讚」近來四處奔波找新工作，昨在臉書PO文表示，懷念世大運的一切，放話舉辦粉絲見面會，並放上一張意見調查表徵詢舉辦時間，湧入眾多網友熱烈回響，紛紛留言提議，還有網友表示，可以全台巡迴見面會嗎？

對此，管理「熊讚」的北市府觀光傳播局編審王大同表示，目前見面會時間、地點尚未確定，初步鎖定辦在市府一樓中庭或台北探索館，因探索館在世大運期間設置熊讚特展，展示熊讚的家與陳列照片，最近將重新布置做為熊讚的辦公室。

「熊讚」失業第一天先到信義區就業服務站登記求職媒合，還前往日星鑄字行學習新技能，又到迪化街拜訪生記中藥行，各界頻頻招手，連遠在南部的科技部南部科學工業園區管理局也大展誠意，製作熊讚員工證，並詳列各項待遇福利。

近來熊讚邀約不斷，前天到電視台試鏡，因臉太大不適合，決定繼續等待工作。「熊讚Bravo」臉書粉絲頁昨發文，表示最近忙著投履歷找工作同時，偶爾想起世大運期間無憂無慮的日子，不論是比賽中大聲加油或台灣英雄們奪牌瞬間，那些畫面都歷歷在目，「我真的好想念那種熱鬧喔。」

提醒「不要告訴市長阿北」

該文透露，「熊讚我決定偷偷用市長阿北的地盤，舉辦一場見面會！」大家平常忙著上班、上課、吸奶嘴，假日又要陪家人寵物遊戲，可能不一定有空，「大家覺得什麼時候辦我的見面會最好呢？」文末還詼諧標註「千萬不要告訴市長阿北」！

文章一出，立即吸引大批網友留言，「可以要簽名嗎？」「可以合照嗎？」各縣市網友力邀熊讚到場，有人說「熊讚來台南玩」、「台中向你招手」等，也有人建議熊讚要先練習簽名。