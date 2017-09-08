〈台北都會〉基隆港染黑原因 市府、港務公司不同調

2017-09-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港海水前天被染黑，市長林右昌昨上午表示，是船隻掀起底泥造成；但市府與基隆港務公司昨下午實地到旭川河口操作橡皮壩倒壩（意即橡皮壩放下來），確認是退潮的河水翻攪底泥才形成陰陽海，並非市長所言。工務處表示，底泥被擾動的原因仍待釐清，市府、港務公司會合作整治。

林右昌指船隻掀動底泥造成

林右昌昨上午表示，橡皮壩倒壩不可能有那麼大的擾動力量，應該是船隻引擎啟動、擾動海裡的底泥造成，包括郵輪轉向、啟動時，整個基隆港的底泥都會被掀起來，海水的顏色才會改變。

港務公司實際操作 證明是倒壩

不過，昨天下午，基隆港務公司勞安處長林瑞才、市府工務處長張元良、下水道科長洪延良到旭川河口實際操作倒壩，沒多久，退潮的旭川河水就翻攪基隆港底泥，港區又變成陰陽海。

林瑞才說，事實證明，就是因為倒壩，上游河水因此加速，底泥受到擾動帶入內港所致，並非船隻引擎運轉造成，港市要共治，雙方就要合作，「不能你推我、我推你」，港務公司會負責旭川河、田寮河口的清淤作業，但上游如果沒有市府同步整治，下游就要承受污染。

林右昌表示，基隆市幾條主要河川都爭取前瞻基礎建設水環境計畫，希望工程能在明年展開，包括中上游西定河垃圾截污、田寮河整治，以及污水下水道系統的建置等，根本解決基隆市河川與基隆港水質問題。