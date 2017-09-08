〈台北都會〉新北殯葬回饋擬擴至19里 議員歧見多

〔記者何玉華／新北報導〕「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」去年通過，每年回饋周邊的板橋、土城、三峽區共五個里每戶五百元健保費，挨批沒誠意，市府今年提出修正草案，回饋範圍從五里增加至十九里、金額從三百多萬元增加到一千七百萬元；市議會昨一讀審查，多位議員對於回饋區域認定仍有歧異，主席裁示延後討論。
市府修正草案 加碼至1700萬
去年通過的自治條例，是以基地所在的里及方圓五百公尺內的里，做為回饋對象，每年每戶補助五百元健保費，總額約三百多萬元，但實施以來，回饋金額、回饋區域都有不少爭議，市府在議會要求下提出修正草案。
草案以殯儀館及火化場總收入提列十％做為回饋，依照距離遠近，區分為「特別回饋里」、「主要回饋里」與「一般回饋里」，總計涵蓋四區、十九里，分配比例依序為四十％、卅％及廿％，再由回饋里別內的各里均分；剩餘的十％成立管理委員會，比照垃圾處理場回饋金模式，每年提出經費使用計畫，由管委會統籌規劃用途。殯葬處估計，回饋總金額將增加至一千七百萬元。
回饋區劃分 議員盼重研議
昨天審查時，市議員王淑慧、林銘仁、許昭興等人認為，回饋區應與「都市計畫法施行自治條例」中的殯葬區劃分一起考量，希望退回市府重新研議；市議員林金結、何博文建議交付法規會審查，何博文說，這對長期飽受困擾的居民而言是遲來的正義，今將爭取繼續審查。