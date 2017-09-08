〈台北都會〉退休郵差守護長者 當志工捐交通車

2017-09-08

〔記者葉冠妤／新北報導〕卸下四十七年的「綠衣天使」職務，六十六歲的退休郵差宋萬富改當「銀髮族照護天使」！他跟著太太到新莊區牡丹心社區陪伴站擔任志工，不捨長輩苦等交通車，他慨捐幾乎是全額的退休金、以一二五萬元添購社區巡迴車到府接送，仁心善舉讓長輩們「足感心」！

綠衣天使換跑道 與妻改當照護天使

新北市社會局長張錦麗盛讚，新莊區牡丹心社區發展協會是新北市第一個長照2.0Ｃ級巷弄站的試辦點，由於中央沒有提供車輛補助，在宋萬富捐車後，牡丹心是全國第一個擁有社區巡迴車的Ｃ級長照巷弄站。

宋萬富說，他高職畢業後就到郵局工作，一做就是四十七年，除了遞送郵件，也會兼送飯菜給獨居長輩，即使是在繁華的台北市、新北市，陰暗巷弄內也潛藏不少生活艱苦的獨居老人，他常利用投遞信件之便關心他們。

去年七月退休後，宋萬富跟著太太鄭美到牡丹心社區擔任佈老志工，身體硬朗的他，搶著照顧比他年長的老大哥、老大姐，每週三、五固定到陪伴站陪同老人家運動、上健康課程，更幾乎天天到陪伴站的愛心苗圃澆水、悉心照顧青菜等植物，為老人家營造綠意盎然的環境，提供健康的蔬食。

宋萬富說，太太在社區開雜貨店，跟左鄰右舍都很「麻吉」，已經當了十多年志工，他直到退休後才被太太揪團加入志工行列，常看見長輩苦等不到交通車接送，拖到快中午才到陪伴站，飯後不久又要趕回家，他不忍行動不便的長輩來去匆匆，決定捐錢買交通車，獲得全家人支持。

慨捐125萬 陪伴站添購交通車

宋萬富的退休金僅一百多萬元，仍慷慨捐出一二五萬元購車，他笑說，「錢夠用就好！」看到長輩舒適搭車、臉上露出滿足的笑容，他的付出就值得了；他雖然卸下綠衣天使的身分，仍持續扮演「天使」的任務，夫妻倆出錢又出力，在社區傳為佳話。