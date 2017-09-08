〈台北都會〉柯笑「獨孤求敗」 藍綠批得意忘形

2017-09-08

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲於世大運後聲勢看漲，對於國、民兩黨二○一八市長候選人仍難產，柯昨受訪時說「獨孤求敗還怎樣？」此言一出，被國民黨市議員批評「沉浸在世大運迷藥之中」，民進黨市議員也奉勸，「不要得意忘形，民進黨是否禮讓的態度，明年初才會明朗。」

前副總統呂秀蓮曾數度表示民進黨應該推自己人，台灣民族黨等獨派團體則擬推台大國際企業學系副教授陳永昌，台灣民族黨主席蔡金龍昨進一步透露，若前台南縣長蘇煥智要參選，獨派則不會推人，將支持蘇，若蘇不參選，他們絕對不會禮讓柯文哲。

國民黨方面，近日被點名者包括前行政院長張善政、前行政院長江宜樺、新北市長朱立倫、前內政部長李鴻源、立委曾銘宗、前勞動部長陳雄文、立委蔣萬安等；其中張善政前天受訪說，就算國民黨主席吳敦義「三顧茅廬」、「我會跟他（吳）說，不要這麼器重我。」

但柯文哲受訪提到，「過去馬英九講了兩百次不選，還是選！」認為此舉已將台灣政治人物的誠信大打折扣，「大家都隨便講講（台語）。」

談到顧立雄接任金管會，外傳是為了布局明年台北市長選舉。柯文哲說，這種事情問一百遍答案都一樣，把每天事情做好就好。

媒體追問會不會有苦無對手的感覺？柯笑說「大家是金庸小說讀太多喔，獨孤求敗還怎樣？」

對此，民進黨市議員李建昌奉勸柯講話保守一點，不要世大運後就得意忘形、說誇張言語，二○一八這一局，不是這幾個月可看清楚；尤其柯是民進黨二○二○、二○二四總統大選潛在對手，二○一八怎麼走？民進黨會有所定奪，且民進黨的態度明年初才會明朗。

國民黨市議員陳重文則說，柯不要連續劇看太多、沉浸在世大運迷藥中，應該要多收拾北市的爛尾樓，做出讓人民有感的政績，國民黨一定會有候選人。

另一方面，雖然李鴻源八月廿七日才說，「這階段不想跳入無謂的口水中」，但一位國民黨市議員透露，黨中央近日正接觸一位具有水利背景的黑馬，雙方正在談條件、評估民調，而此人正是李鴻源。