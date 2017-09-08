〈台北都會〉柯市府 人才不濟

2017-09-08

記者陳曉宜／特稿

兩年半前，柯向高雄市長陳菊借將當時的高雄市政府副秘書長蘇麗瓊到北市任職，而今蘇成功完成世大運艱難任務後卻請辭，即使蘇對外均稱是想休息一下，也稱讚柯對她充分授權，但蘇的離開，不僅是市府損失，更體現柯的獨裁作風，很難留住人才。

柯文哲擔任台北市長兩年半，依然保有在急診室的權威領導風格，也因他鮮少虛偽作態，兩年半來，市府上下都知道，柯市長個人主見強、做事講求效率、罵人不挑場合、對人的喜好分明；對自己有高度自信、對首長與公務員卻信任度不足；對外廣納建言、對內卻喜歡服從性高的屬下，他聰明、靈活、勤勞，相對缺乏對人的包容、溫暖與同理心。

也因此，有能力與才華的人，很難與柯市長長期共事，一方面他不會認為世上會有人比他更有能力、更聰明，二方面有能力與才華者，需要更被信任與授權的空間，但柯上任至今，小自市府首長用油管控、報章雜誌訂閱、小巨蛋與和平籃球館公益時段分配、里長案件追蹤、活動宣傳規劃，大到大巨蛋談判等，大大小小都歸市長室追蹤管控，導致市長室主任蔡壁如為了執行市長意志，每每成了眾矢之的。

但畢竟政府執政，不是小小的急診室救人，要面對的專業更廣、複雜度更高，人才不濟，是柯市府的最大致命傷，如何讓市府人才濟濟，才是柯市長的最大課題。