〈台北都會〉柯團隊再走人 蘇麗瓊請辭獲准

2017-09-08

〔記者陳曉宜、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕世大運幕後功臣、世大運執行長、台北市政府秘書長蘇麗瓊昨請辭獲准，成為柯市府第十九位離職首長。

蘇麗瓊：柯給很大做事空間

蘇麗瓊昨晚已向台北市長柯文哲口頭請辭，表達希望能好好休息，市長也尊重蘇的決定。蘇麗瓊接受記者訪問時表示，和市長溝通過程相談甚歡，非常感謝柯市長在這段時間給予很大的做事空間，給予很大的授權與支持，她很珍惜這個經驗，外界對於世大運的肯定，應歸功全體同仁的努力。

世大運上月卅日甫落幕即傳出蘇麗瓊有意請辭，市長柯文哲曾表示「慰留！」但五日接受本報獨家專訪時，柯態度轉變，改口指蘇麗瓊過去兩年為了世大運「累壞了、心力交瘁」，「我倒覺得休息一下也不是壞事」。並表示，到明年選前，柯市府團隊還是會微調。

就在昨晚，蘇麗瓊口頭向市長請辭獲准。蘇表示，市長是位個性直白的人，跟她很像，和市長一起做事其實很簡單，說你覺得對的事，市長是願意聽進去的人，共事過程沒有任何委屈。對於是否會進中央新內閣做事？蘇說，目前沒有這個打算，想先好好休息一下。

蘇麗瓊民國四十三年出生，為東海大學社工研究所博士及碩士、政治大學民族社會學系畢業；現任台北市秘書長，曾任高雄市副秘書長、高雄市社會局長、行政院勞委會副主委、內政部社會司長、台北市社會局副局長、宜蘭縣民政局長等，中央、地方資歷豐富，外界稱她為高雄市長陳菊愛將。

綠營戰新北市長 找上陳景峻

另一方面，外界關注綠營新北市長由誰征戰，昨證實民進黨找上擔任世大運副主委的台北市副市長陳景峻和行政院發言人徐國勇。台北市長柯文哲昨受訪時表示，他認為陳景峻資歷完整，從里長開始幹起，歷任兩任三重市長、三任立法委員，再當到行政院秘書長，不過世大運才剛結束，希望外界給陳一點時間，讓他好好思考。柯坦承，有告訴陳「你去做沒有問題啊。」