〈台北都會〉基隆中砂步道不到2年即中斷 挨批

2017-09-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府在九年前斥資三百二十萬元，從中正區豐稔街施作通往國定古蹟「二沙灣砲台（海門天險）」的中砂登山步道，市議員游祥耀昨天表示，該步道使用不到二年，因為基隆港東岸聯外道路（台六十二甲線）隧道而中斷通行，他質疑當年闢建步道是消化預算；市議會議長宋瑋莉也要求市府趕快修復。市長林右昌表示，市府目前對這條步道無任何計畫。

林右昌︰目前無任何計畫

市府工務處長張元良表示，中砂登山步道工程是中正區公所在民國九十六年轉達中砂里的建議案，九十七年二月獲得前市長張通榮同意施作，由工務處進行變更設計，步道長約三百四十公尺。

游祥耀說，當年施作步道時，與正信隧道擴孔工程一併辦理，工程內容包括階梯、欄杆、路燈等，但實際上整條步道僅以枕木鋪設，並沒有欄杆、路燈等設施，在民國一百年的台六十二甲線進行隧道工程時，公路總局認為隧道上方不宜有步道，步道因此中斷，使用不到二年。

「步道工程只是消化預算？」游祥耀質疑說，台六十二甲線從民國九十五年施工，步道工程是九十七年才施作，難道當時不知先有台六十二甲線的工程嗎？

記者昨天實地走訪已中斷的中砂登山步道，枕木破損嚴重，部分路段有坍塌的土石，不但雜草叢生，破裂的告示牌還被丟在樹下。

市議員呂美玲也說，當年她就反對施作步道，擔心影響山坡地安全，現在市府爭取到文化部八億餘元的大基隆歷史場景再現整合計畫，希望妥善運用。