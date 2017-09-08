〈台北都會〉14億整治 湳仔溝改善渠底除「臭」名

2017-09-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕跨越板橋區、土城區的湳仔溝，長期被居民抱怨惡臭不堪，宛如城市毒瘤，從九十六年的台北縣政府至今，政府已累計投入十四億元整治經費，但民眾反映「越治越臭」、成效不彰；市府水利局今年編列兩千餘萬元預算進行渠底改善工程，預計十月底完工，當地的華東里里長王典芳等人肯定說，惡臭已有改善。

96年起整治 曾被嫌越治越臭

市議員李婉鈺昨天邀集水利局、地方人士會勘，她表示，政府十年來投入十四億元整治湳仔溝水質及綠美化工程，卻越來越髒臭，甚至驗出底泥含有毒性，她多次在議會質詢時撈取湳仔溝的臭水給市長朱立倫聞臭，讓他體會居民的痛苦，一年多來也邀請台灣技師工會、水利局及地方里長多次會勘及開會，如今總算有些成效，這凸顯過去沒有用心整治，政府只會消耗預算。

水利局︰3階整治 渠底10月底完工

水利局雨水下水道工程科股長呂昆樹指出，湳仔溝整治計畫分三階段，第一階段是環境營造，包括興建三座跨河橋樑、護岸景觀綠美化、闢建自行車道、施作污水截流、礫間處理設施及底泥固化工程，這都是改善水質前的必要工程；第二階段是水污染削減，因污染源涵蓋周邊生活污水及工廠廢水，市府將湳仔溝列入污染熱區打擊計畫、加強稽查，第三階段是目前的渠底改善。

他表示，並非先前整治消耗預算或毫無成效，整治工程是循序漸進，要先有第一、第二階段的改善、整治，才有目前的渠底改善工程。

呂昆樹說，今年編列二○八九萬元實施渠底改善工程，範圍從湳仔溝礫間場到番園橋，總計四百公尺，新的工法是施作「子母溝」，在既有水道中間再挖一條溝渠來加速水流，避免污泥沉積溝底，藉此消除臭味，預計十月底完工，湳仔溝全長約三．六公里，會逐年編列預算分段施工改善。

王典芳說，全世界有河流經過的地方都被政府當成寶，打造觀光休憩亮點，湳仔溝沿岸約四千戶住戶過去長期忍受臭味飄散，「根本沒人敢站在岸邊」，但最近幾個月已明顯改善，不再是民眾的夢魘，期許市府持續整治，打造湳仔溝沿線成為具有人文、歷史與觀光價值的親水公園。