〈北部〉太平洋左岸藝術季 音樂會辦桌

2017-09-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕邁入第五年的花蓮太平洋左岸藝術季，花蓮縣文化局今年特地邀請國家交響樂團及台灣國樂團於十日及廿三日分別舉辦「聽見貝多芬」及「寶島辦桌」等音樂會，演奏多首膾炙人口的知名樂曲，除呈現台灣民間藝術之美，也將為民眾分享「樂聖」貝多芬的精采故事。

國家交響樂團與台灣國樂團昨到花蓮召開記者會，邀請民眾在接連二星期的週末假日中，前往花蓮縣文化局演藝廳聆賞樂曲演出，並將用六十分鐘的時間，以「歡樂頌」等知名歌曲，分享「貝多芬的世界」。

國家交響樂團執行長邱瑗說，在孩子們的早期音樂世界裡，神童莫札特、海頓跟樂聖貝多芬，都是缺一不可的「鐵三角」，所以國家交響樂團的音樂家，才會特地來到花蓮跟孩子們分享貝多芬的故事，因二百多年來，貝多芬的知名樂曲「月光」、「給愛麗絲」及「命運」，已充斥在我們的生活中。

「涵蓋四種台灣之美！」台灣國樂團長劉麗貞則說，此次樂曲以洄瀾之聲「寶島辦桌」為題，分別演奏出民俗之美、藝術之美、風景之美及童心之美，藉由音樂演出帶領民眾穿越太魯閣、回憶童年及領略風火電音三太子等民俗意境。

花蓮縣文化局表示，「辦桌」是台灣在地深具特色的節慶飲食文化，台灣國樂團以民俗音樂素材，發展出寶島辦桌組曲，用嗩吶和打擊樂勾勒出辦桌印象，已成為精采絕倫的經典曲目。