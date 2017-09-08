〈北部〉限制購物用塑膠袋 花蓮列管1360業者

2017-09-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣環保局自今年規定「家戶一般垃圾使用透明垃圾袋」後，五至七月間的垃圾清運量較去年同期減少廿．四％、資源回收量增加十四％，約省下七百萬元的垃圾焚化處理費，即日起將再擴大列管一千三百六十家業者，宣導限制購物用塑膠袋，期望達到全民減塑目的。

「擴大限制購物用塑膠袋」明年元月起正式啟動，花蓮環保局即日起率先稽查一千三百六十家業者，全面宣導業主自行率先執行規定，管制內容除維持民眾付費取得機制外，也一併取消塑膠袋的厚度限制，減少塑膠資材的使用。

花蓮在今年推動「全縣家戶一般垃圾使用透明垃圾袋」後，三個月內的垃圾清運量為一萬一千三百零七公噸，比去年同期減少近三千公噸，資源回收量也自一萬二千公噸成長到一萬四千公噸，間接緩解過去花蓮日益增加的垃圾處理問題。

花蓮縣環保局副局長饒瑞玲說，去年全縣總垃圾量約十一萬多公噸，資源回收量總計五萬一千一百七十三公噸，回收淨利一千七百八十六萬元，回收率達四十五．七二％，今年縣內環保政策，將持續朝向垃圾源頭減量與加強資源回收兩大方向著手。

她強調，花蓮「全民減塑」三個月來，不但減低載往宜蘭焚化的垃圾量，還節省約七百萬元的垃圾處理費，為減少民眾生活塑膠廢棄物的產生，週日也將在花蓮文創園區舉辦宣導活動，邀請漫畫大師敖幼祥設計回收物造型人物，加深民眾資源分類回收的正確認知。