〈北部〉後龍神農獎得主養雞場 鄰抗議飄臭

2017-09-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮養雞達人魏趨鼎，曾於一○二年榮獲全國十大神農獎，不過他的雞場被周邊住戶抗議「經常臭味四溢且反映都未改善」，影響住家生活品質；魏趨鼎說，雞場有增加防臭設備，會持續設法改善。

魏趨鼎以玉米、黃豆等素食養雞，飼養出的「健康放走雞」，肉質甜美，不僅通過CAS、HACCP及農委會產銷履歷認證，一○二年榮獲全國十大神農獎，打響「養雞達人」封號。

不過，魏趨鼎位在後龍鎮大山里、東明里交界的養雞場，卻被周邊住戶抱怨，臭味四溢，影響居住生活品質。

東明里長李明珍說，養雞場不時會飄散出陣陣臭味，尤其空氣對流不佳時，臭氣瀰漫，久久無法散去，讓人受不了，且養雞場的蒼蠅也飛竄到鄰里間，里辦公處曾多次向養雞場反映，但也不見改善。

有里民說，因當地地形空曠，夏天開窗，住家就不會悶熱，但現在受養雞場臭味影響，夏天只好關窗開冷氣。

縣議員李文斌接獲陳情，昨天邀請苗栗縣政府環保局、地方居民前往養雞場稽查，因昨天並沒有明顯的臭味，他要求環保局日後落實稽查，希望業者改善。

魏趨鼎說，他飼養的土雞，已從養四個月變成二個月就賣出，雞糞的量不像蛋雞場的量多，臭味已經降低很多。

魏趨鼎強調，鄉親反映的臭味問題，他有持續改善，從養雞場的圍牆，原本是鏤空的鐵網，已改為高達兩公尺的鐵皮，場內並設置除臭噴霧系統，他會設法再改善。

環保局表示，以昨天的養雞場的空氣品質，並沒有明顯臭味，不過仍要求業者加強場區異味控管及環境衛生維護，業者也同意採敦親睦鄰方式，協助鄉親住家周邊消毒。後續若有陳情，環保局也會前往採樣判定。