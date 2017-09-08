〈北部〉機器人全國總決賽 29隊出征

2017-09-08

〔記者陳昀／桃園報導〕國際奧林匹亞機器人全國總決賽明天在台中舉行，桃園市有廿九支隊伍赴賽；去年奪下該賽事國小組第一名的常勝軍桃園區成功國小，今年派出四支隊伍參賽、全市最多，其中一隊設計出會提醒吃藥、給藥、倒水的「醫藥機器人」，另有「摺衣機器人」、「飄浮床」等。

參與創意組的黃承皓、游芷瑜、林治鈞以半年時間進行設計、製作「醫藥機器人」等裝置，他們說，這是因應台灣人口老化而設計的多樣概念裝置，希望讓老人受到妥善照顧，「醫藥機器人」一喚即來，而且會提醒吃藥、給藥，避免重複用藥，還會自動倒水；「飄浮床」只要按下按鈕，就能協助翻身，也能調整床板斜度；只要將上衣放上「摺衣機器人」，就會自動摺成固定大小，還會自動分類到下方的籃子內，非常便利。

指導教師、成功國小教務主任許財得說，林彥宇、黃之庭、閻宥伊參與競賽組，依賽事主題「瀕臨絕種的動物」，學生們撰寫程式碼、設計機械，與賽時必須完成指定任務，依流暢度、正確率評分；邱冠磐、朱堉彣及鄭宇倫、蔡呈邑、巫亭緯各組一隊參與機器人足球賽，寫程式碼與其他選手對戰。

市長鄭文燦昨天到校為參賽學童加油打氣表示，只要能拿到前三名就會頒發獎金鼓勵，更期勉成功國小蟬聯冠軍。

格鬥機器人大賽 市府明年舉辦

鄭文燦說，市府教育局於本學期挹注五百萬元經費，補助四十一校辦理機器人教學計畫，將可促進學生對程式機電、機械原理的認識，也可結合科學、工程、科技、藝術和創意，是整合性的科學教育；市府明年也規劃在桃園巨蛋舉行首屆「格鬥機器人全國大賽」，希望讓機器人成為桃園特色。