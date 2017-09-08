〈北部〉響應「瘦桃子」 學校周邊99家業者推健康餐

2017-09-08

過重與肥胖人口 桃園六都第一

〔記者陳昀／桃園報導〕教育部體育署五月間公布過重與肥胖人口（BMI身體質量指數≧24）統計，桃園市到去年底以卅八．八％在六都當中高居第一，市府衛生局為此推動「瘦桃子（桃子意指桃園人）計畫」，經輔導校園周邊五百公尺的餐飲業者推出少油、少鹽、少糖、多蔬果的「健康餐點」，已有九十九家業者響應並獲頒「認證標章」，名單公布在「桃園市健康地圖網站」。即日起至十月二十日，民眾到這些店家買早餐，拍照上傳「健康餐飲好好選，打卡上傳拿好禮」臉書活動頁，可抽平板電腦等獎品。

不過衛生局表示，衛福部國民健康署去年公布的過重與肥胖人口，桃園市為四十一．一％，六都排名第三，調查可能受樣本影響，以BMI評判也未必完全精準，今年肥胖防治成效是六都第三，努力已有成果。

體重增5公斤 市長承諾會認真忌口

體育署公布過重與肥胖人口比例時，市長鄭文燦當時即宣示要以身作則，到年底前要減重五公斤，身高一六九公分的他當時體重七十四公斤，不料昨天他說自己已增為七十九公斤，這回承諾「會認真忌口」，也希望大家遇到他時，不要再熱情請他吃東西了。

業者均通過衛生優良自主管理認證

衛生局指出，「瘦桃子計畫」包含健康體位管理計畫、健康餐盤APP等，衛生局、教育局近期針對學生族群再推出「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」，由營養師評估店家的菜單加以調整，在菜單另闢「健康餐點」專區，共九十九家業者響應，包含五十一家早餐店、卅二家飲料店、十六家烘焙坊，經評核店家的食材溯源、作業環境衛生等，均已通過衛生優良自主管理認證。衛生局除會抽查外，也歡迎店家持續響應。

台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛指出，WHO（世界衛生組織）建議，孩童每天糖攝取量不宜超過廿五公克、早餐的建議熱量約四百五十至五百五十大卡，營養均衡也很重要，許多餐點只要稍作調整，讓學童適應口感，也可以好吃又健康，建議搭配無糖的鮮奶、豆漿、薏仁漿等飲品，若餐點已有蛋奶類，改喝無糖茶類也無妨。

西門國小校長謝繼仁表示，學童的飲食習慣受家庭影響很大，希望家長也能以身作則，共同培養孩子的健康管理習慣。