〈北部〉航道喬不攏 獨木舟粉鳥林線封閉

2017-09-08

5業者未合法 一個月內申請

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣東澳漁船航道和獨木舟航線喬不攏，宜蘭縣政府昨起封閉東澳獨木舟粉鳥林航線，直到雙方達成共識才會解禁，另當地五家獨木舟業者仍未合法，縣府要求一個月內申請登記，否則將祭鐵腕依法開罰。

東澳海域有壯觀礁石，海面一片湛藍，被視為划獨木舟祕境，暑假期間遊客絡繹不絕，但爆紅之後，傳出獨木舟與當地漁船航道交會、業者未取得許可，安全堪憂。

縣府工旅處昨召集獨木舟業者、漁民、消保官、海巡署，在東澳安檢所座談，輔導業者一個月內申請登記水域遊憩活動經營，並討論獨木舟與漁船航行方向，不要互搶航道。

宜蘭縣政府今年一月二十五日公告修正宜蘭縣轄內水域從事獨木舟活動應注意事項，業者通過縣府核定，始可從事水域遊憩經營行為，但公告至今，還沒有業者通過申請；工旅處說，目前輔導為主，業者申請時要提出緊急防護計畫，配備救生人員、動力救生艇，一個月後若未完成登記，將依違反發展觀光條例，處以三萬到十五萬元罰款。

「希望三贏，不要三輸！」東澳地區經營獨木舟的業者約有五家，陳姓業者說，工旅處應站在輔導立場，幫助他們取得合法經營資格，大家一起發展東澳觀光，讓業者、居民、遊客三贏，不要只是打壓業者、亂放消息。

東澳灣往北到烏岩角仍開放

東澳獨木舟有兩條熱門航線，均以東澳海灘當起點，往北到烏岩角，往南到粉鳥林及神祕沙灘，往南航線的獨木舟，會與粉鳥林漁港進出的漁船碰頭，雙方如何錯開，尚無共識，工旅處作成結論，現階段開放東澳灣往烏岩角，粉鳥林及神秘沙灘路線暫時封閉，確保遊客安全。

陳姓業者說，今年玩獨木舟季節已進入尾聲，座談會結論影響層面不大，業者會跟漁民再協調，盼粉鳥林及神祕沙灘路線儘速解禁。