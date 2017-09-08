〈北部〉竹市棒球場將改建 今年不排職棒賽事

2017-09-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕高達八點七五億元的的新竹市立棒球場改建案，會不會因新閣揆賴清德上任而有變化？受到球迷關注！

市府教育處體健科長沈靜濤說，市府六月底就完成規劃設計案，正由教育部體健署審查中，不會受到影響。只要中央核定的經費下來，就可辦理發包，但因應改建工程規劃，今年不會安排職棒賽事。

使用超過四十年的新竹棒球場將拆除重建，今年二月由市府向行政院爭取納入前瞻基礎建設計畫，當時即獲中央口頭承諾會有兩億元的補助，不過市府目標是爭取專案全額補助以拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並進行外野觀眾席整修與停車塔修繕，並規劃設置球員休息室、復健室、牛棚練習區等，提供國際級比賽環境。

此外，也將設置餐飲與紀念品販賣實體店面、改善球場廁所等。配合賽事轉播的相關機電設備、廣播系統及外野大螢幕等也重新規劃建置，因應停車需求，也將增建地下停車場一併納入規劃設計。

今年四月初，總統蔡英文曾首度進入新竹棒球場，當時允諾只要棒球場改建完成，會再到新竹市開球，與大家迎接新棒球場，等中央核定的經費下來，就可發包動工。

市府教育處體健科表示，棒球場改建計畫案已在六月完成評估規劃設計報告，七月送教育部體健署初審，目前正在複審階段，即使換了新閣揆，前瞻基礎建設的預算已在立法院三讀通過，市府爭取的前瞻建設經費不應會受到影響。

不過，因應棒球場改建工程規劃，球場中、長期借用單位將協調安置，今年不會安排職棒賽事，但未來完成改建後將呈現嶄新的棒球場給球迷，也讓球員安心比賽。