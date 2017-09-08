〈北部〉坐大王蓮遊石滬 市府推6條輕旅行

2017-09-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府觀光旅遊局規劃的「桃園自在遊」秋季遊程，即日起開賣，六條輕旅行除了DIY行程，也將帶領旅客前往桃園特色景點，如草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬、大溪老街及李騰芳古宅等，各行程均包含交通接駁及餐食，價格從八九○元到一三五○元不等，各遊程詳情可洽「桃園自在遊」網站。

觀光旅遊局推薦，喜愛品嚐美食的民眾，可參加「百年餅藝DIY．藻礁秘境大集合」行程，前往郭元益糕餅博物館製作蛋黃酥 ，還有觀新藻礁、草漯沙丘探索；「洛神花酸甜釀．大王蓮花水上漂」行程安排前往林家古厝採摘秋季限量的洛神花製作蜜餞，另可坐大王蓮，探索草漯沙丘；「超夯機器人夢工廠．天然植物染手作樂」行程安排暢遊祥儀機器人夢工廠，探索百年古厝江夏堂，欣賞百年老樟樹及天然植物染大方巾DIY。

「魚菜共生DIY．大溪月眉古宅樂」行程為暢遊大溪老街、李騰芳古宅，還有魚菜共生DIY；另有兩條新屋石滬行程，都安排探索石滬、新屋綠色隧道單車遊、吃牽罟飯，其中「探索新屋百年石滬．鮮蔬綠意樂悠遊」搭配有機農場採摘體驗，「探索新屋百年石滬．當季魚丸嘗鮮玩」可體驗魚丸DIY。

觀光旅遊局長楊勝評表示，秋季旅程各具特色，例如「魚菜共生DIY」就是近年最夯療癒系生態話題，觀新藻礁、號稱台版撒哈拉的草漯沙丘，也都是年度網路爆紅景點，歡迎民眾前往桃園來趟在地手作小旅行。