〈北部〉雨水下水道普及率 桃園六都墊底

〔記者謝武雄／桃園報導〕攸關區域排水的雨水下水道，桃園市規劃興建長度為四八八公里，但至去年底僅完成二九八公里，普及率為六十一．○九％，為六都之末；與台北市的九十六．六九％相較，相差三十五．六％。水務局長劉振宇表示，雨水下水道因為興建成本高而進度緩慢，在市府努力爭取預算下，五年來普及率增加九．二二％，增幅為六都第二，僅次於台中市的十．八％。
水務局：已爭取經費 普及率將提升
劉振宇指出，四八八公里是營建署列管的雨水下道興建長度，而多年來市府進行許多都市計畫重劃，所建置的雨水下水道並未被納入計算；他表示，市府爭取一○三年至一○六年度流域綜合治理計畫經費七億餘元，對各都市計畫區內雨水下水道進行普查作業，普查期程從去年十月起至明年四月，而截至八月底的調查，已興建完成的雨水下水道長度為三五五公里，今年的普及率可望從六十一％大幅提升到七十三％以上。
劉振宇說，雨水下水道每公里的興建成本達一億元，是進度緩慢的主要原因，桃園市至去年底興建雨水下水道已花費高達一九○億元，市府將爭取一○六年至一一三年的前瞻基礎建設經費約四十億元，持續投入雨水下水道建設。
水務局指出，今年興建的雨水下水道工程，包含中壢區文化新村九五○米、八德區高城Ｂ幹線一二一八米、龍潭區北龍路二三○米、中壢區環中東路七三○米、平鎮區南華街四五○米、八德區廣福路五百米、平鎮區育達路三百米、桃園區桃林鐵路一千米等八項工程，累計總長度為近五三八○米，今年內均會完工。
議員指市府每年編列預算太少
然而，市議員黃景熙卻一語點出問題，指出市政府一○五、一○六年度自行編列的雨水下水道預算都只有一億多元，以如此預算，若無中央補助，得要一百多年才能將桃園市雨水下水道興建完成，建議市府應以專案方式，以幾年的時間將經費編足。