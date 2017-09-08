〈中部〉安心抗癌 中榮整合資源伸援手

2017-09-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總成立癌症資源中心，為患者不只治療癌症，包括心理、營養、社會救助等，全方位協助一起抗癌！一名罹患口腔癌的年輕砂石車司機，經個管師天天LINE指導照護傷口，恢復良好及早恢復工作養家；另一名下咽癌第四期的司機擔心治療會讓家中經濟斷炊，拒絕就醫，在社工師找資源協助下，安心治療。

這名卅五歲的砂石車司機常要開夜車，十幾年來靠嚼檳榔提神，去年八月健檢發現口腔有白斑，罹患口腔癌第二期，開刀後留下小傷口，一個月仍無法癒合，擔心腫瘤切不乾淨恐要做放療，療程至少一個半月，自己又是家中經濟支柱，無法及早恢復工作，經濟斷炊，非常焦急。

癌症資源中心個管師教患者正確換藥，清潔、貼敷料，使用LINE聯絡，每二天就傳照片給個管師觀察，兩週後大幅好轉，一個月就痊癒，術後三個月就重回工作崗位，也減少夜班，平常有任何照護問題，個管師也提供解答，現在病情控制穩定。

另一名四十歲的下咽癌第四期的司機，育有兩名就讀國小的小孩，擔心要治療一年而無法工作，家中經濟無以為繼，拒絕就醫，社工師為他尋找社會資源，獲得獎學金和救助金，讓他安心治療。

台中榮總整合癌症資源中心執行祕書、胸腔內科醫師陳焜結說，患者罹癌後要面臨很多問題，約十％到十五％有中重度心理障礙，影響治療甚至拒絕治療，整合癌症資源中心結合醫療、個管師、營養師、社工師等醫療團隊，協助解決心理、營養、經濟等問題，除了醫院主動出擊，患者也可向資源中心求助。